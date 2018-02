Sluipverkeer gedaald 17 februari 2018

Na de plaatsing van verkeerslichten in de Vosselarestraat in Landegem vreesden bewoners uit de Bovenstraat voor een toename van sluipverkeer in hun straat. De dienst Mobiliteit van het gemeentebestuur voerde nu een verkeersmeting uit waaruit blijkt dat er dagelijks gemiddeld 399 voertuigen door de Bovenstraat rijden. In vergelijking met een eerdere meting in september 2016 blijkt het gemiddeld aantal voertuigen per dag fors gedaald te zijn. Twee jaar geleden werden er nog 510 auto's gemeten. Volgens de dienst Mobiliteit is er sluipverkeer in de Bovenstraat, maar blijft dit erg beperkt en ligt het aandeel sluipverkeer in gelijkaardige straten veel hoger. Straten zoals Kouterslag (1.561 voertuigen per dag), Zomergemstraat (2.205 voertuigen), Boerestraat (1.205 voertuigen) en Poeldendries (764) zouden veel meer verkeer te verwerken krijgen. (GRG)