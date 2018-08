Slagerij Floraume brengt vlees tot aan de deur JENZY HEYSE WIL MET LEVERING AAN HUIS VERSCHIL MAKEN MET GROTE SUPERMARKTEN ANTHONY STATIUS

21 augustus 2018

02u25 0 Nevele Jenzy Heyse (34) van Slagerij Floraume uit Merendree brengt zijn vleeswaren tot bij de klant thuis. "Jonge gezinnen hebben geen tijd meer om naar de bakker of slager te gaan, dus komen wij tot bij hen. Met deze service maken we het verschil met de grote supermarkten", zegt Jenzy.

Met roots in Astene (Deinze) en Machelen (Zulte) en een slagerij in Merendree (Nevele) heeft slager Jenzy Heyse (34) een klantenbestand in een zeer ruime regio. Om hen letterlijk tegemoet te komen, levert hij sinds kort biefstuk, charcuterie en zijn geliefde koude vleesschotels tot bij de mensen thuis.





"Toen ik onlangs mijn website liet vernieuwen, kwam het idee om ook een webshop te lanceren", vertelt Jenzy. "Tot nu toe kon je online bestellen en dan afhalen, maar sinds kort leveren we de bestelde vleeswaren ook aan huis. Waarom? De meeste klanten in mijn zaak zijn veertig jaar of ouder. De jongere generatie, de jonge tweeverdieners met kinderen, heeft gewoonweg geen tijd meer om naar de bakker of de slager te gaan. Ik krijg steeds vaker telefoon van mensen die niet op tijd in de winkel geraken, omdat ze bijvoorbeeld vastzitten in het verkeer, en die vragen om hun gerief klaar te zetten zodat ze er nog kunnen omkomen na sluitingstijd."





Verschil met supermarkten

"Daarbij komen nog eens de grote supermarkten, die steeds later open zijn en waar mensen met weinig tijd alles in één keer kunnen kopen. Hoewel de kwaliteit vaak minder is in de doorsnee supermarkt, zien we toch een groot deel van die jonge gezinnen daar hun vlees kopen. Om daarop in te spelen, willen we het de mensen gemakkelijk maken en komen we tot bij hen thuis. Maar naast jonge gezinnen, maken ook senioren die een beetje wegwijs zijn op het internet al gebruik van het systeem."





"Voorlopig doe ik alle thuisleveringen zelf. Zo leer ik mijn klanten beter kennen en kunnen zij rechtstreeks feedback geven over het nieuwe systeem. Betalen kan cash of met de bancontact-app. Wie voor 12 uur 's middags bestelt, krijgt zijn vleeswaren op maandag- of donderdagavond geleverd tussen 18 en 20 uur. Deze uren worden in de toekomst nog uitgebreid en dan zal er een flexijobber bijspringen. Vanaf 30 euro is de levering gratis." Slagerij Floraume - de naam is een samentrekking van de voornamen van Jenzys kinderen Florence (8) en Guillaume (10) - bestaat ondertussen bijna acht jaar in Merendree-dorp. "Ik doe mijn stiel ongelofelijk graag, maar om de sleur tegen te gaan, ga ik graag nieuwe uitdagingen zoals deze aan. Ik ben ondertussen al bezig met nog een nieuw idee, maar daar ga ik nog niets over verklappen."





Meer info en bestellen via 09/328.54.21 of www.floraume.be. Wie nu donderdag online bestelt, krijgt een fles rosé gratis.