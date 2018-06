Sint-Pietersfeesten opnieuw een succes 26 juni 2018

Het Feestcomité Nooit Gedacht bracht leven in Vosselare-dorp met de Sint-Pietersfeesten. Zoals ieder jaar staat de kermis in teken van het paard. "Na enkele vinkenzettingen was er op zaterdag de vijftiende Eligius Jumping op de Kouter-weide", zegt voorzitter Jackie Van Overbeke. "Daarna was er kinderanimatie voorzien. Op zondag was er een koetsentocht en paardenwandeling, gevolgd door een rommelmarkt, een barbecue, pannenkoekennamiddag en als afsluiter de aloude paarden- en tractorenzegening. We danken de gemeente Nevele voor de logistieke en financiële steun."





(ASD)