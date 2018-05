Sinksenstoet keert 100 jaar terug in de tijd 64STE EDITIE STAAT IN TEKEN VAN BEVRIJDING NA EERSTE WERELDOORLOG ANTHONY STATIUS

16 mei 2018

02u36 0 Nevele De Sinksenstoet keert op zondag 20 mei een eeuw terug in de tijd. "Nevele wordt ondergedompeld in de euforie van de bevrijding net na de Eerste Wereldoorlog. De figuranten zijn alvast enthousiast over dit thema, want de stoet wordt meer dan de helft langer dan vorig jaar", klinkt het.

Na de stripfigureneditie van vorig jaar kiest Feestcomité Niet Versaegen voor haar 64ste Sinksenstoet voor een historisch thema.





"Op 11 november is het honderd jaar geleden dat de Eerste Wereldoorlog werd beëindigd", zegt Filip Vervaeke. "De Groote Oorlog leek ons dus een gepast thema, maar de gruwel van de oorlog valt niet zo gemakkelijk uit te beelden met een feestelijke stoet. Daarom hebben we gekozen voor een bevrijdingsstoet, die zich focust op de periode net na de oorlog. De vaste figuranten waren onmiddellijk enthousiast, want de Sinksenstoet telt dit jaar dertig taferelen. Dat zijn er tien meer dan vorig jaar. Sommige taferelen bestaan ook uit meerdere wagens, dus de stoet zal meer dan de helft langer zijn. De reclamestoet is met zeventien deelnemers en 35 wagens wel iets korter."





Eerbetoon

Om 16 uur start de stoet aan de Lange Munt. "Voorop loopt De Belleman, gevolgd door onze reuzen. Het eerste grote tafereel is een défilé met koning Albert I en koningin Elisabeth. Hun koets zal worden voortgetrokken door zes zwarte paarden van manege Den Draver uit Zomergem. Naast dit paardengespan komt er ook een melkventer met hondengespan, een herder met vijftig schapen en een os die het tafereel 'De landbouw na de Groote Oorlog' voortrekt. Verder is er ook een eerbetoon aan de overleden soldaten en burgerslachtoffers door de Nationale Strijdersbond van België, gevolgd door The Last Post, gebracht door onze brandweer. Ook fusiepartner Deinze is vertegenwoordigd met een muziekkapel en een ijskar van bakkerij De Roskam."





Fusie biedt mogelijkheden

De Sinksenkermis start op zaterdag 19 mei om 14 uur met een dansnamiddag voor de senioren in zaal Novy. De dag van de stoet is er tussen 12 en 13.30 uur eerst een kermismenu met stoverij met frietjes voorzien. De reclamestoet vertrekt om 15.30 uur, gevolgd door de Sinksenstoet. Op maandag 21 mei is er om 15 uur een wielerwedstrijd voor juniores.





Filip Vervaeke blikt ook al even vooruit naar de 65ste Sinksenstoet. Deze zal dan in de fusiestad Deinze plaatsvinden. "We zullen erop toezien dat de stoet in Nevele blijft en haar eigenheid behoudt. Het fusieverhaal biedt wel mogelijkheden om samen te werken met feestcomités uit Deinze. Ons bestuur kan gerust wat versterking gebruiken", aldus Vervaeke.





Meer info via 09/371.51.12 of f.vervaeke@skynet.be.