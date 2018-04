Senegalese zustersteden niet meer welkom VISA GEWEIGERD, JUBILEUMBEZOEK VALT IN HET WATER ANTHONY STATIUS

14 april 2018

02u38 0 Nevele Het geplande bezoek van een Senegalese delegatie uit de zustergemeenten gaat niet door. De Dienst Vreemdelingenzaken heeft de visumaanvragen van twee leerkrachten, drie schooldirecteurs en projectverantwoordelijke van de ngo Graim geweigerd. "Maanden voorbereidingswerk voor niets", zucht schepen Mia Pynaert (sp.a).

Dit jaar krijgen de Lowazone-gemeenten geen bezoek uit Senegal. Tien jaar geleden gingen Lovendegem, Waarschoot, Zomergem en Nevele een stedenband of intergemeentelijke samenwerking aan met Kemopodi in Senegal. Kemopodi bestaat uit de gemeenten Keur Moussa, Pout en Diender in het westen van Senegal, op zo'n 100 kilometer van de hoofdstad Dakar. De focus van de samenwerking ligt hoofdzakelijk op onderwijs, afval en gezondheidszorg en de voorbije jaren werd er heel wat over en weer gereisd om elkaars cultuur te leren kennen en om ervaringen uit te wisselen. Maar een jubileum vieren zit er niet in, want dit keer kregen de genodigden geen visa om naar België te komen.





"Om het tienjarig stedenverband in de verf te zetten zou een delegatie van twee leerkrachten, drie schooldirecteurs en de projectverantwoordelijke van de lokale ngo Graim, die voor ons de projecten opvolgt, naar hier komen.", vertelt Mia Pynaert, naast schepen van ontwikkelingssamenwerking ook voorzitter van Lokaal Mondiaal Beleid Lowazone.





Maanden voorbereidingswerk

"Vijf scholen uit Kemopodi hebben een band met zes scholen in onze gemeenten. Vorige week kregen we echter het nieuws dat de visumaanvragen voor het bezoek van 18 tot 26 april werden geweigerd. We deden ons uiterste best om de situatie nog om te buigen, maar het mocht niet baten. We zetten nu noodgedwongen de organisatie van het bezoek stop. Maanden werkten we met alle vrijwilligers en scholen aan de voorbereiding van dit bezoek. Zo zouden zij feestelijk ontvangen worden in onder andere De Zandloper Zomergem en de Gemeenteschool Nevele en verder stonden er bezoekjes aan KSK Lovendegem, het gemeentehuis van Nevele en Zomergem en een shoppingdag in Deinze gepland. Dat we nu moeten melden dat onze partners niet kunnen komen, is erg bitter."





"We begrijpen niet waarom de visa werden geweigerd, want bij de bezoeken in 2012, 2014 en 2016 waren er geen problemen. We hebben al tien jaar een hechte band. Naar verluidt vreest de Dienst Vreemdelingenzaken dat de delegatie niet meer zou terugkeren naar Senegal. Te belachelijk voor woorden, ze verblijven bij gastgezinnen en we zijn continu met hen op baan."





Bij de Dienst Vreemdelingenzaken was er niemand bereikbaar voor commentaar.