Sander (20) en Younë (21) openen gezellige winterbar in achtertuin Ferme d’hiver drie weekends lang ontmoetingsplek voor Nevelaars Anthony Statius

06 december 2018

15u42 1 Nevele Sander Waterloos (20) en Younë Martheleur (21) openen vrijdagavond hun winterbar Ferme d’hiver in de Bijlkenstraat 21 in Nevele. De twee studenten event- en projectmanagement nodigen de komende drie weekends iedereen uit voor een drankje, heerlijke tapas, een ladies night of een gezellige cinema-avond. “Een deel van de opbrengst gaat naar Ten Dries in Landegem. Wij krijgen veel steun van de regio, dus willen we ook iets terug doen”, zeggen Younë en Sander.

Sommige studenten nemen hun schoolopdrachten heel serieus. Het begint als een leuk idee voor een evenement en voor je het weet staat er een tent van 150 vierkante meter in je achtertuin en verwacht je op je openingsavond honderden mensen. Klasgenoten Sander Waterloos en Younë Martheleur zijn zo’n studenten. Als afstudeerproject moeten alle laatstejaars event-en projectmanagement aan de Artevelde Hogeschool in Gent iets organiseren. Voor Sander en Younë is dat Ferme d’hiver geworden, een unieke winterbar met culinaire extra’s.

“Ik heb zelf een studentenonderneming Food Boutique waarmee ik op regelmatige basis een brunch serveer”, vertelt Younë. “In de zomer organiseer ik ook vaak een picknick en ik wou iets gelijkaardigs doen in de winter. Dit culinaire aspect koppelen we dan ook aan de winterbar. Zo zal er een driegangenmenu te verkrijgen zijn op vrijdag 14 en zaterdag 15 december. Dit menu zal geserveerd worden door de Pure Lunch|Taste @ Home, het cateringbedrijf van mijn ouders. Verder zullen de gasten op zondag kunnen genieten van een typisch winters gerecht. De liefhebbers van de brunch van Food boutique kunnen hier op zondag 9 en 16 december terecht bij Ferme d’hiver.”

“De naam Ferme d’hiver verwijst naar de landelijke omgeving”, zegt Sander. “Onze winterbar moet een ontmoetingsplek worden waar alle Nevelaars gezellig kunnen genieten van een drankje en heerlijke tapas. Om wat leven in de brouwerij te brengen zullen we wekelijks evenementen organiseren. Zo is er bijvoorbeeld in een aparte schuur een authentieke cinema waar we de film ‘Wonder’ draaien, een familiedag en een modeshow.”

“We vinden de samenwerking met lokale handelaren en verenigingen zeer belangrijk”, zegt Younë. “We zullen voornamelijk werken met de producten van lokale handelaren. Daarnaast steunen we ook een lokaal goed doel. Zo zal een deel van de opbrengst naar Ten Dries gaan. Deze organisatie uit Landegem zet zich in voor het onderwijs van kinderen en adolescenten met een beperking. Bij de voorbereidingen voor dit evenement hebben we veel steun gekregen uit de regio en daarom wilden we ook iets terugdoen.”

Ferme d’hiver wordt op vrijdagavond om 17 uur feestelijk geopend. Terwijl de bezoekers kunnen genieten van verschillende aperitieven, typische winterse dranken en tapas zullen een bandje en een dj zorgen voor de sfeer. De winterbar is verder open op 8, 9, 14, 15, 16, 21, 22 en 23 december. Gratis toegang.

Ferme d’hiver bereik je het best door van op de Graaf Van Hoornestraat af te slaan in de Vierboomstraat. Dan volg je de pijlen en die brengen je rechtstreeks tot aan de parking.

Info: www.fermedhiver.be.