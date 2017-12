Rondweg komt er (gedeeltelijk) 02u29 0

Het schepencollege van Nevele geeft groen licht om een gedeeltelijke ringweg in Hansbeke aan te leggen. Recent werd duidelijk dat Infrabel en Tucrail verder wilen gaan met de aanleg van het derde en vierde spoor, waardoor een rondweg de facto onvermijdelijk is omdat de overweg in Hansbekedorp sluit. "Het hele dorp afsluiten en mensen kilometers laten omrijden, dat is geen optie", zegt burgemeester Johan Cornelis (CD&V). "Daarom kiezen we voor een gedeeltelijke aanleg." In een eerste fase zou het gaan om het traject ten zuiden van de dorpskern tot aan de rotonde ten noorden van het dorp. De gemeente zal de gedeeltelijke rondweg volgens Cornelis zelf moeten beheren, terwijl het Agentschap Wegen en Verkeer het beheer op zich neemt. Ook loopt er nog altijd een procedure tegen de aanleg van de rondweg, waarbij enkele bewoners zich verzetten. Begin dit jaar pas werd er een klacht ingediend bij de Raad voor Vergunningsbetwistingen. Met een gelijkaardige klacht werd een eerdere bouwvergunning naar de prullenmand verwezen, zodat men zich juridisch op glad ijs begeeft. "De kans bestaat dat de bouwvergunning vernietigd zal worden, maar dat is een risico voor de bouwheer", zegt de burgemeester. Anderzijds hoopt Cornelis nog altijd dat er op korte termijn een positieve uitspraak komt. "Dan worden beide fases uitgevoerd en kan de volledige ringweg aangelegd worden, dat zou ideaal zijn." (GRG)