Roestige verlichtingspalen verdwijnen 21 februari 2018

02u41 0 Nevele De meest roestige verlichtingspalen van Nevele verdwijnen. Drie jaar geleden al werd in deze krant gewezen op de wel erg roestige verlichtingspalen in de Veldestraat in Merendree, en eind deze maand komt Eandis in actie. Tegen eind april moeten er in de Veldestraat en Merendreedorp ledarmaturen geïnstalleerd zijn.

Toen deze krant drie jaar geleden aankaartte dat verlichtingpalen in Merendree meer roest dan verf vertoonden, speelden het gemeentebestuur en netbeheerder Eandis aanvankelijk ping-pong. De palen zijn eigendom van de gemeente, maar het is Eandis die zich ontfermt over openbare verlichting. Eind deze maand verdwijnen de roestpalen dan toch.





70.000 euro

"De oude verlichting wordt door Eandis vervangen omwille van slijtage, niet herstelbare defecten en de slechte staat van de palen", laat het gemeentebestuur weten. "We trekken hiervoor een budget uit van 70.000 euro. Deze aankoop maakt deel uit van het duurzaam energieactieplan en het masterplan openbare verlichting. De ondergrondse leidingen worden ook vernieuwd, wat betekent dat er in beide straten ook sleufwerken in de voetpaden moeten gebeuren. Ook in de Kouterslag zal men Eandis aan het werk zien om leidingen aan te leggen. De elektriciteitscabine op de hoek Kouterslag-Veldestraat wordt vernieuwd. Het aanleggen van de nieuwe leidingen zal duren tot eind april. Er wordt in de planning wel rekening gehouden met Merendreekermis."





Binnen enkele maanden zullen ledarmaturen de Veldestraat en Merendreedorp verlichten. De aannemer voert de werken uit in zes fasen. Tijdens een deel ervan wordt éénrichtingsverkeer ingevoerd, waar nodig zullen er plaatselijk wegomleggingen ingesteld worden via Dreef-Merendreedorp en via Kouterslag-Diepestraat. (GRG)