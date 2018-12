Rode Kruis Nevele neemt afscheid van voorzitter en afdelingsverantwoordelijke Wouter Spillebeen

09 december 2018

18u08 0 Nevele Op het vrijwilligersfeest van de Hulpdienst Rode Kruis Nevele namen voorzitter Luk Binge en afdelingsverantwoordelijke Hendrik De Keyser afscheid. David Vergucht en Koen van Overbeke nemen de fakkel over.

Luk Binge kwam bij de afdeling in 1980 en in 1989 werd hij aangesteld als voorzitter. Hij regelde de verhuis naar de brandweerkazerne in 2008 en hielp de vroegere ‘afdeling Hansbeke’ uitgroeien tot ‘Rode Kruis Nevele’. David vergucht volgt hem op als voorzitter nadat hij met een ruime meerderheid verkozen werd.

Hendrik De Keyser is lid van het Rode Kruis sinds 1994 en nam in 2003 de taak van afdelingsverantwoordelijke op zich. “Hendrik, als ik zie waar we nu staan, dan ben ik fier op wat jij en wij verwezenlijkt hebben”, sprak Koen Van Overbeke, die de taak van afdelingsverantwoordelijke overneemt.