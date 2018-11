Rijbaankussen moet verkeer afremmen in Marie Comparéstraat Anthony Statius

20 november 2018

08u27 0

De gemeente Nevele heeft een rijbaankussen geplaatst in de Marie Comparéstraat tussen de huisnummers 10 en 12. De snelheidslimiet van 30 kilometer per uur werd er te vaak overschreden.

“De Marie Comparéstraat is een typische woonstraat in Nevele met een zonale snelheidsbeperking van 30 kilometer per uur. Omdat die snelheid niet wordt nageleefd, voerde de dienst Mobiliteit in mei een verkeersmeting uit”, zegt communicatieambtenaar Regina De Meyer. “Op basis van de resultaten van deze meting werd beslist om een snelheidsremmende verkeersmaatregel te nemen. Qua dagintensiteit werd een gemiddelde vastgesteld van 499 voertuigen. Er is ook redelijk wat sluipverkeer aanwezig.”

“Er werd gekozen om het wegbeeld aan te passen waardoor de algemene snelheid zal dalen zoals ook reeds eerder werd toegepast in de Poeldendries en in de Prosper Cocquytstraat in Landegem. Binnen de snelheidsbeperking van 30 kilometer per uur zouden ook bijkomende repressieve snelheidscontroles mee de veiligheid helpen verbeteren.”