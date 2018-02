Pseudo-vogelgriep vastgesteld bij duivenmelker BINNEN STRAAL VAN 500 METER GELDEN AANTAL MAATREGELEN VOOR HOUDERS VAN PLUIMVEE GAËTAN REGNIERS

10 februari 2018

02u54 2 Nevele Bij een duivenmelker in Nevele is een haard van pseudo-vogelgriep vastgesteld. De extreem besmettelijke virusziekte is, in tegenstelling tot de 'echte' vogelgriep, niet gevaarlijk voor mensen. Binnen een straal van 500 meter gelden wel een aantal maatregelen voor houders van pluimvee.

Bij een duivenmelker in de Graaf van Hoornestraat is pseudo-vogelgriep vastgesteld, ook wel bekend als 'de ziekte van Newcastle'. Het virus is extreem besmettelijk voor zowat alle vogels, maar ongevaarlijk voor mens en huisdier. Binnen een straal van 500 meter legt het Federaal Agentschap voor de veiligheid van de voedselketen (FAVV) wel een reeks maatregelen op aan houders van kippen of duiven.





Vaccineren

"Bij 108 woningen in de beschermingszone is een brief bezorgd met de maatregelen waaraan zij zich moeten houden. Er liggen drie bedrijven in de zone. Zij werden rechtstreeks door het FAVV gecontacteerd", zegt schepen van Milieu Mia Pynaert (sp.a). "Iedere particuliere houder van duiven en pluimvee moet binnen de 48 uur aangifte doen bij de gemeente van het aantal gehouden duiven en pluimvee en binnen deze termijn de dieren laten vaccineren. Duiven moeten opgesloten worden en de toegang tot de duiventillen is verboden behalve voor de personen die de duiven gewoonlijk verzorgen. Zij zijn dan wel onderworpen aan de door het FAVV voorgeschreven ontsmettingsmaatregelen."





Volgens het FAVV is er geen gevaar voor de consumptie van eieren of kippenvlees, maar in de beschermingszone is elk vervoer van pluimvee, duiven en broedeieren verboden. "Mensen moeten zich geen zorgen maken", benadrukt burgemeester Johan Cornelis (CD&V). "De duiven moeten drie weken binnenblijven, maar het seizoen is toch nog niet begonnen." De uitbraak van de ziekte zorgt voor een deuk in de reputatie van Nevele als 'duivengemeente'. De laatste jaren was Nevele gastheer van diverse wereldkampioenschappen.





Wilde ganzen

Duivenmelker Eric Van Huffel uit Poesele haalt dan weer opgelucht adem. "Ik woon gelukkig net buiten de perimeter. Ik laat al mijn duiven vaccineren tegen deze ziekte, dat is trouwens verplicht als je wedstrijden speelt. Binnen een maand vliegen mijn jonge duiven voor het eerst uit, hopelijk is dan alles achter de rug." Van Huffel heeft een zestigtal duiven waar hij halve fond mee vliegt. "Hoe deze ziekte hier is terecht gekomen? Er zijn veel wilde ganzen, en we weten dat zij vaak ziektes dragen. Als je ook ziet hoeveel verdwaalde duiven er samenhokken onder de bruggen in Nevele, dan is het niet te verbazen dat er problemen van komen. Men zou die situatie eens mogen aanpakken. Een tijd terug heb ik zelf alle duiven weggehaald uit de kerktoren van Poesele. Tweehonderd duiven zijn zo gevangen en verkocht. Dat zou men ook met die andere duiven moeten doen." De maatregelen die nog zijn ingesteld lopen af op 27 februari.