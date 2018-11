Professor De Geest vertelt over Vlaamse Poëziedagen Anthony Statius

25 november 2018

12u30 0

Professor Dirk de Geest komt op zondag 9 december naar de parochiezaal van Merendree. Op uitnodiging van de heem- en historische kringen uit het Meetjesland in de reeks Geschiedenis in het Meetjesland komt hij er vertellen over de Vlaamse Poëziedagen

“Dirk de Geest is een enorm boeiend verteller die het 782 bladzijden tellende boek ‘Ge zijt allemaal welgekomen, Basiel De Craene en de Vlaamse Poëziedagen schreef dat vorig jaar verscheen bij het PoëzieCentrum”, zegt André Bollaert, voorzitter van de heemkundige kring Het Land Van Nevele. “Wie Dirk de Geest vorig jaar heeft meegemaakt tijdens de Vlaamse Poëziedagen in kasteel Ooidonk zal dit evenement zeker niet willen missen. In een wervelende lezing, doorspekt met anekdotes, neemt de spreker ons mee in het dagelijkse wel en wee van de Meetjeslandse pastoor De Craene en zijn levenswerk.”

“De lezing begint om 10.30 uur en wordt voorafgegaan door een korte dia-reportage over de Vlaamse Poëziedagen in Ooidonk en Merendree, die werd samengesteld door de heemkundige kring Het Land van Nevele”, besluit Bollaert.