Picknicken met streekproducten 29 mei 2018

Voor een picknick met lokale streekproducten, die komende zondag 3 juni gehouden wordt in Eeklo en Landegem, kan je enkel nog vandaag inschrijven.





"In Eeklo picknick je van 12 tot 15 uur op een veld dat nu nog boordevol madeliefjes en andere bloemen staat", zegt Nathalie Decoene. "Tegen het voorjaar van 2019 wordt het veld omgetoverd tot een weelderige groentetuin waar je zelf je seizoensgroenten kan oogsten. De Moeiakker in Eeklo is een zelfoogstboerderij in opstart. De Vierklaver vzw in Landegem ondersteunt volwassenen met een beperking. Ze organiseren een 'fairtrade terras' waar je ook kan genieten van een heerlijke picknick."





Deelnemen kost 15 euro (8 euro tot 12 jaar).





Inschrijven: info@korteketenmeetjesland.be of 0477/32.34.46.





(JSA)