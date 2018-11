Parkeerplaatsen voor campers aan Oostbroek Anthony Statius

13 november 2018

15u04 1

Aan sporthal Oostbroek in de Zeistraat 41 in Nevele zijn twee parkeerplaatsen aangelegd voor kampeerauto’s. Sinds kort beschikken kampeerders er ook over een speciaal sani-station, een servicezuil waarin ze aan de voorzijde het mobiele toilet en afvalwater kunnen lozen. Aan de achterzijde van deze zuil kan de kampeerder drinkwater tappen en elektriciteit afnemen.

Er werden ook aangepaste verkeersborden geplaatst om de toeristen makkelijk de weg naar de parkeerplaatsen te wijzen.