Oppositie wil subsidie voor aardgas 17 februari 2018

Oppositiepartij Nieuw Nevele komt met een oplossing voor het probleem van een dertigtal gezinnen in de Wildekouter en omgeving (Landegem), die niet kunnen aansluiten op het aardgasnet (zie vrijdagkrant). "Wij stellen voor om de bewoners een subsidie te geven", zegt fractieleider John Caron (Nieuw Nevele). Volgens netbeheerder Eandis is de rendabiliteit te laag om gasleidingen te leggen in de Wildekouter, ook al zouden daar een dertigtal gezinnen vragende partij voor zijn. Volgens Eandis is de bewoning er te verspreid, en de kostprijs van de installatie dus te hoog. Het gemeentebestuur wil om dezelfde reden geen geld op tafel leggen. "Met Nieuw Nevele stellen wij voor om bewoners die de afstand van 12,5 meter moeten overbruggen om aan te sluiten op aardgas alsnog te motiveren met een subsidie, wat Eandis toch ook suggereert", zegt John Caron. "Dit past prima in een beleid om duurzamer met energie om te gaan en ligt in de lijn van het Vlaamse beleid om aardgas te promoten. Bij CNG-auto's (compressed natural gas, nvdr) krijg je tweemaal een korting: geen inschrijvingstaks en bovendien geen verkeersbelasting." De partij wil haar voorstel nu op de gemeenteraad aankaarten. (GRG)