Oplossing voor man in rolstoel 02u30 0 Nevele Er is een oplossing voor Alex Degraveleyn (60). De man uit Hansbeke zit in een elektrische rolstoel en is sinds maanden op zoek naar een woning, maar die zoektocht verliep bijzonder moeizaam.

Eerder slaakte Degraveleyn in deze krant een noodkreet omdat hij geen huurcontract meer had en dakloos dreigde te worden. Het OCMW liet meermaals verstaan dat het op zoek was naar een woning voor Degraveleyn. "Uiteindelijk is het niet het OCMW van Nevele maar mijn ziekenfonds Partena dat een oplossing heeft gevonden", zegt Degraveleyn die terecht kan in een assistentieflat van de vzw Heilig Hart in Bachte.





"Op 25 januari verhuis ik. De mooie streek hier zal ik missen, maar vooral het afscheid moeten nemen van mijn thuisverpleging doet me vanbinnen erg veel pijn."





De man stopt niet weg dat de afgelopen maanden diepe sporen hebben nagelaten.





"Ik voel me diep gekrenkt door het anti-sociaal woonbeleid in Groot-Nevele dat geen woning heeft voor mensen in een elektrische rolstoel zoals ik." (GRG)