Opgepast voor valse verkopers

Enkele inwoners van Landegem roepen op om extra waakzaam te zijn voor valse leurders die in naam van de brandweer of een ambulancedienst proberen om voorwerpen te verkopen. In Landegem werd er zo op enkele adressen aangebeld. De politie Lowazone is voorlopig nog niet op de hoogte en heeft nog geen melding ontvangen, maar in het West-Vlaamse Harelbeke heeft de politie wel al een soortgelijke klacht binnen gekregen. Toen gingen leurders rond ten voordele van de vzw S.O.S. Team-EHBO/Ambulancedienst, waarbij gevraagd werd om 50 euro te storten. (JEW/DJG)