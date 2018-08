Opgepast met zout water Leopold- en Schipdonkkanaal 28 augustus 2018

Het water in het Leopoldkanaal en het Schipdonkkanaal in het Meetjesland is zouter dan normaal. Afgelopen weekend is zeewater gelekt in het Leopoldkanaal. Het lek is er gekomen door een defect aan de uitwateringsschuiven in Heist bij Knokke. Die schuiven zorgen ervoor dat bij laagtij, het kanaalwater afgevoerd wordt naar de zee. Afgelopen weekend werd dat door een defect naar het Leopoldkanaal gestuurd. Door de stijging van het waterpeil op het Leopoldkanaal, werd het water ook automatisch overgepompt in het Schipdonkkanaal. Het defect is ondertussen hersteld. De Vlaamse waterwegbeheerder heeft het waterpeil laten zakken tot onder het normale peil om zoveel mogelijk zout water af te voeren en ruimte te geven aan zoet water. "Aangezien het water van het Leopold- en het Schipdonkkanaal zouter is dan normaal, roepen we op om er voorzichtig mee om te springen. Door het zoutgehalte kan het schadelijk zijn voor dieren en gewassen", klinkt het bij de Vlaamse Waterweg. (JSA)