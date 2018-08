Ook in Ter Varent grondwater verkrijgbaar 02 augustus 2018

02u30 0 Nevele In Ter Varent in Nevele kunnen inwoners sinds gisteren grondwater vinden. Net zoals in de IJsbeerlaan wordt dit niet drinkbaar water gerecupereerd via bronbemaling op een bouwwerf.

Door de aanhoudende droogte voorziet de gemeente Nevele een tweede plek waar er grondwater kan getapt worden. Vorige week liet burgemeester Johan Cornelis (CD&V) drie vaten plaatsen aan de bouwwerf in de IJsbeerlaan. De aannemer is er bezig met bronbemaling, dat is het oppompen van grondwater. Een deel van het water dat wegstroomt, wordt gerecupereerd in de vaten en kan voor de inwoners gebruikt worden om de planten en bloemen te besproeien.





Niet drinkbaar

"Ook in Ter Varent wordt water afkomstig van bronbemaling gerecupereerd en ter beschikking gesteld van de inwoners", laat burgemeester Hans Cornelis weten. "Ook dit water is niet drinkbaar en we vragen om bij het afhalen respect te tonen voor het rustige woonkarakter van de straat. Deze afhaalplaats is niet geschikt om met grote voertuigen of vaten water te halen. Wie dat wenst, kan nog steeds aan het afhaalpunt in de IJsbeerlaan terecht", aldus burgemeester Cornelis. (ASD)