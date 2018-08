Onderzoek naar vissterfte in Poekebeek 17 augustus 2018

02u25 0

Tientallen vissen zijn de afgelopen dagen gestorven in Poekebeek in Nevele. Vermoedelijk ligt een laag zuurstofniveau aan de oorzaak, maar de Vlaamse Milieumaatschappij onderzoekt of er een illegale lozing gebeurde.





Enkele dagen geleden merkten vissers al op dat opvallend veel vissen in de Poekebeek naar de oppervlakte kwamen om naar lucht te happen. Dat werd ook gemeld aan schepen van Leefmilieu en Natuurbehoud Mia Pynaert (sp.a). "We hebben de Vlaamse Milieumaatschappij (VMM) die beheerder is van de beek meteen verwittigd en ze hebben het water getest. Er zat amper vijf procent zuurstof in", zegt ze. Dat lage zuurstofniveau heeft nu tientallen vissen de das om gedaan.





"Er worden nog testen uitgevoerd om te kijken of er geen sprake is van illegale lozing, zoals vorig jaar gebeurde. Als het gewoon gaat om een zuurstoftekort, dan zal de VMM structurele maatregelen nemen", aldus Pynaert. Volgens Natuurpunt gaan een verontreiniging en een zuurstoftekort vaak hand in hand. "Het is vaak het zuurstoftekort dat ervoor zorgt dat bacteriën zoals blauwalg kunnen groeien. Die komen er dan weer omdat er bijvoorbeeld te veel fosfaten in de beek zitten", klinkt het. (WSG/ASD)