OKRA zet rusthuispersoneel in de bloemetjes 08 mei 2018

02u36 0

OKRA Nevele Poesele Vosselare zet de zorgverleners in de woonzorgcentra in de bloemetjes. Dit doet men met zelfgemaakte hartjes, gemaakt door de creagroep Gent.





"Deze mensen geven elke dag het beste van zichzelf. Vaak is het moeilijk werken door de hoge werkdruk en de negatieve beeldvorming van de laatste jaren. OKRA draagt deze medewerkers een warm hart toe en daarom komen we graag langs om de medewerkers te bedanken", zegt voorzitter Jozef De Waele.





(ASD)