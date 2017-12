OCMW's bundelen krachten om zorg betaalbaar te houden 02u39 0 Nevele Op1 januari gaat het Zorgbedrijf Meetjesland van start, het eerste intergemeentelijke zorgbedrijf van het land. Het zorgbedrijf is een fusie van de rusthuizen, serviceflats en thuiszorgdiensten van de OCMW's van Evergem, Maldegem en Nevele.

Bijna 800 werknemers, 5 rusthuizen, 168 serviceflats en poetshulpen aan huis bij 1.000 gezinnen. De cijfers van het Zorgbedrijf Meetjesland spreken boekdelen. Met de nieuwe organisatie bundelen de OCMW's van Evergem, Maldegem en Nevele de krachten. Het is meteen het eerste intergemeentelijke zorgbedrijf van het land. Achter de schermen is men de fusie al sinds 2014 aan het voorbereiden. Opvallende vaststelling: dat is een veel langere aanlooptijd dan de gemeentefusies die binnen een jaar realiteit worden. Het OCMW-rusthuis van Deinze zal na de fusie van Deinze en Nevele overigens géén deel uitmaken van het Zorgbedrijf Meetjesland, waarvan de voorbereidingen al te ver gevorderd zouden geweest zijn. Geografisch richt het zorgbedrijf zich ook duidelijk op het Meetjesland. De drijvende kracht achter het zorgbedrijf is de betaalbaarheid van de zorg. De fusie komt er dan ook uit pure noodzaak, want de verliezen lopen in de miljoenen. In Evergem alleen al maakt het OCMW per dag 18 euro verlies per rusthuisbewoner. "Op eigen kracht redden we het niet", lieten de besturen eerder al verstaan. "Schaalvergroting en een bedrijfsmatige aanpak bieden een antwoord op de budgettaire uitdagingen van de toekomst", zegt Piet Vanwambeke, algemeen directeur van Zorgbedrijf Meetjesland. "Het Zorgbedrijf Meetjesland staat dan ook in de toekomst open voor aansluiting van andere gemeenten uit het Meetjesland." Het Zorgbedrijf Meetjesland omvat de woonzorgcentra Ter Caele, Ter Hollebeke, Ten Oudenvoorde in Evergem, Warmhof in Maldegem en Ter Leenen in Nevele. De hoofdzetel is gevestigd in de voormalige pastorij van Sleidinge. (GRG)