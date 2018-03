Nutswerken uitgesteld 03 maart 2018

De nutswerken in Merendree zullen door de weersomstandigheden pas op 8 maart van start gaan. In de oorspronkelijke planning was voorzien dat de werken op 1 maart zouden beginnen, maar het weer liet dit niet toe.





"Deze vertraging zal ook gevolgen hebben voor de timing van de volgende fases. Hierover volgt later meer nieuws", belooft het gemeentebestuur. Eandis vernieuwt de komende maanden in de Veldestraat en Merendreedorp de oude verlichting door ledarmaturen. Ook de ondergrondse leidingen worden vernieuwd, waardoor er in beide straten ook sleufwerken in de voetpaden moeten gebeuren. Op de hoek Kouterslag-Veldestraat wordt bovendien de elektriciteitscabine volledig vernieuwd. Tijdens de eerste fase wordt er éénrichtingsverkeer ingevoerd in de betrokken straatgedeelten en wordt er een wegomleiding voorzien.





