Nevelse sportlaureaten gehuldigd Anthony Statius

18 december 2018

09u04 0 Nevele Het gemeentebestuur van Nevele heeft op vrijdag 14 december de sportlaureaten van het voorbije jaar gehuldigd. De gehuldigden mochten een diploma en prijs ontvangen uit handen van sportschepen Ann Lambrecht (CD&V).

De huldiging van de Nevelse sportlaureaten werd georganiseerd door de sportdienst in samenwerking met de sportraad en de vzw werkgroep sport Nevele. Er werd in vijf categorieën een trofee 2018 uitgereikt. De trofee voor Sportverdienste ging naar Aimé Anthuenis, al meer dan 30 jaar trouw medewerker bij BBC Hansbeke. Aimé was eerst ploegverantwoordelijke bij de jeugd, werd lid van het jeugdbestuur en na enkele jaren ook bestuurslid. Aimé is nu al 25 jaar secretaris van de club en gewaardeerd lid van de Adviesraad voor Sport.

Louise Gyssels ontving de trofee voor Sportbelofte. Zij won in 2018 de beker van België in het roeien en is bovendien Vlaams kampioen zwemmen in open water. De trofee voor Sportvrouw 2018 ging naar Hanne Dhont. Zij werd Belgisch kampioen in het verspringen met een sprong van 5,73 meter. Ook de prijs voor Sportman 2018 komt uit de atletiekwereld: Arthur Bruyneel scoorde verschillende prijzen op de 800 meter.

De Publieksprijs werd dit jaar voor de tweede keer toegekend en er werden meer dan 1000 stemmen uitgebracht. De prijs ging naar de beloftevolle jongere Victor Neyt. Op achtjarige leeftijd werd Victor niet alleen provinciaal, maar ook Belgisch kampioen in het veldlopen: een passie die hij opdeed tijdens de jaarlijkse scholenveldloop in Hansbeke.