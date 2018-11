Nevelaars moeten toch identiteitskaart laten aanpassen Anthony Statius

06 november 2018

14u59

De inwoners van Nevele zullen dan toch hun identiteitskaart moeten laten aanpassen na de fusie met Deinze. “De aanpassing is gratis en men krijgt hiervoor een jaar de tijd”, zegt burgemeester Jan Vermeulen (CD&V).

In tegenstelling tot eerdere berichtgeving zullen alle inwoners van Nevele in de loop van 2019 naar het gemeentehuis van Nevele in de Cyriel Buyssestraat of het dienstencentrum Leiespiegel in Deinze moeten komen om het adres op hun identiteitskaart of hun Kids-ID te laten wijzigen.

Alle Nevelaars binnenkort een brief waarin ze worden uitgenodigd om hun e-ID aan te passen. Na de administratieve verwerking worden eerst de inwoners van wie de straatnaam en/of het huisnummer verandert verwacht. Daarna is het de beurt aan de andere inwoners. Om lange wachtrijen aan het loket te vermijden zullen de Nevelaars per deelgemeente uitgenodigd worden. De inwoners van Deinze moeten hun e-ID niet laten aanpassen, tenzij hun straatnaam en/of huisnummer wijzigt. Deze inwoners krijgen ook een brief en moeten naar dienstencentrum Leiespiegel of naar het gemeentehuis in Nevele gaan. Dit kan ook vanaf 1 februari 2019.

“Dit werd nog maar recent beslist door de FOD Binnenlandse Zaken”, zegt toekomstig burgemeester van de fusiestad Jan Vermeulen (CD&V). “De burger wordt verplicht om zich binnen een termijn van een jaar aan te bieden bij de gemeente om de gegevens op de chip aan te passen als de vermelding van de gemeentenaam van de hoofdverblijfplaats of de postcode veranderd werd door een handeling van de overheid. Wij betreuren dit omdat er eerst gecommuniceerd werd dat er niets moest veranderen, maar blijkbaar nekt een advies van de privacycommissie ons. We zullen al het nodige doen om dit voor onze inwoners zo pragmatisch mogelijk te laten verlopen. Hierover volgen nog mededelingen.”