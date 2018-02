Mysterieuze BMW weggetakeld 28 februari 2018

De mysterieuze BMW uit de Dalestraat, een zijstraat van de afrit van de E40, is getakeld. De Britse wagen stond al een tijdje in de doodlopende straat, gewikkeld in politielinten en met een gebroken raampje in de linkerachterdeur. Het parket, noch de lokale of federale politie konden tot zondag vertellen wat er met de wagen gebeurd was. Maandag bleek de wagen eindelijk getakeld te zijn - na twee weken. "Om verdere commotie te vermijden", klinkt bij de politie. "Het voertuig moest halt houden omdat het allerlei gebreken vertoonde, meer niet." (OSG)