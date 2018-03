Moeilijke doorgang door werken in centrum 13 maart 2018

De firma Uniconnect voert tot vrijdag 23 maart in opdracht van Telenet lijnboringen uit in de Cyriel Buyssestraat, Kortemunt en Vaart Links in Nevele. De meeste hinder wordt vandaag, dinsdag 13 maart, verwacht. Doordat de werken vooral op het voetpad zullen gebeuren, moet er geen omleiding worden voorzien. Het verkeer wordt beurtelings doorgelaten door middel van een voorrangsregeling. Wel geldt ter hoogte van de werfzone een parkeer- en stilstandsverbod. (GRG)