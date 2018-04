Mobipunt in leegstaand station 24 april 2018

Het leegstaand station van Landegem wordt ingericht als Mobipunt. Het station is al twee jaar een stopplaats met betaalautomaten. De lokettenzaal staat leeg. "We willen daar een zogenaamd Mobipunt inrichten", zegt schepen van mobiliteit Freddy Bertin (N-VA). "In zo'n Mobipunt willen we verschillende initiatieven voor een betere mobiliteit bundelen. In de eerste fase plannen we daar autodelen op te starten, eventueel met Cambio. In een tweede fase zal ook fietsverhuur mogelijk zijn, waarvoor we bijvoorbeeld met Blue-bike in zee kunnen gaan. Je kan dat Mobipunt dan verder uitbouwen met fietsenstallingen, bushaltes, een openbare fietspomp, oplaadpunten voor elektrische wagens en een taxistopplaats. Een informatiepunt voor buurtactiviteiten, een broodautomaat of een locker zijn ook mogelijk", zegt schepen Bertin nog. De gemeente onderhandelt nu met de NMBS. (JSA)