Meldpunt voor teeltschade 02 augustus 2018

Landbouwers kunnen teeltschade aangeven bij de gemeente Nevele. "Er worden ook maximale inspanningen gedaan om een erkenning te krijgen als landbouwramp", zegt communicatieambtenaar Regina De Meyer. Door de aanhoudende droogte van de afgelopen weken dreigt de oogst van diverse teelten deels of volledig te mislukken. "In afwachting van de erkenning als ramp is het belangrijk dat land- en tuinbouwers tijdig mogelijke teeltschade aangeven bij de schattingscommissie", zegt Regina De Meyer. "Dit kan via het meldingsformulier 'Schade aan gewassen' dat te vinden is op www.nevele.be. Het indienen van een dossier kan per mail aan kathleen.devreese





@nevele.be, per afgifte aan het loket van de dienst Grondgebiedzaken of per post aan het gemeentebestuur Nevele, Cyriel Buyssestraat 15 te 9850 Nevele. De schattingscommissie komt volgende week op plaatsbezoek." (ASD)