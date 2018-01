Mantelzorgpremie 02u52 0

Inwoners van Nevele die zorg verlenen aan zieken of ouderen komen in aanmerking voor een mantelzorgpremie. Deze premie bedraagt maximaal 300 euro en de hoogte van de premie wordt bepaald op basis van het aantal zorgdagen. De aanvraag moet wel ingediend worden voor 31 maart van dit jaar. Er zijn ook enkele voorwaarden verbonden aan de premie. Zo moet de mantelzorger gedomicilieerd en woonachtig zijn in Nevele. Mantelzorgers die de premie aanvragen, moeten samenwonen met een zorgbehoevende van minstens 21 jaar die een bepaalde score behaalt op de zogenaamde BEL-schaal. Er moet ook voldaan worden aan een inkomensgrens. Meer informatie kan je verkrijgen in het Sociaal Huis van het OCMW Nevele, Graaf Van Hoornestraat 26, of via het telefoonnummer 09/371.93.44 of lisa.vanroose@nevele.be.





