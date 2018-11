Man riskeert zes maanden cel voor duw op café Wouter Spillebeen

26 november 2018

15u02 0 Nevele Een man riskeert zes maanden cel en een boete nadat hij een gedeeltelijk invalide man een duw gaf in een café in Hansbeke.

De schermutseling ontstond in café Huis D’Haenens. Er ontstond volgens het slachtoffer een woordenwisseling nadat hij enkele leden van een vriendengroep trakteerde. L, die geen traktatie kreeg, zou de man in de rug hebben geduwd, waarna die op de grond viel met een wonde aan zijn oog tot gevolg. Het slachtoffer was nog aan het herstellen van lichamelijke letsels die hij had opgelopen bij een zwaar arbeidsongeval.

De beklaagde kwam maandagochtend met een ander verhaal aanzetten in de rechtbank. Zo zou hij zijn slachtoffer enkel frontaal een duw tegen zijn schouder hebben gegeven, waarna die een draaibeweging maakte en op de grond viel. “Maar ik had dat niet mogen doen”, zei de beklaagde. Op 10 december beslist de rechter over de straf. Mogelijk zal die in de vorm van een werkstraf of met probatie-uitstel worden uitgesproken.