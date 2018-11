Maison Sucrée is ambassadeur voor Oost-Vlaamse streekproducten Anthony Statius

23 november 2018

16u58 0 Nevele Delicatessenzaak Maison Sucrée werd door Lekker Oost-Vlaams gehuldigd als ambassadeur voor Oost-Vlaamse streekproducten. “Achter streekproducten zit vaak een mooi verhaal, het is een nieuwe wereld die opengaat”, zegt zaakvoerder Els De Smet.

Lekker Oost-Vlaams heeft op dinsdag 20 november tijdens de Horecabeurs in Flanders Expo in Gent voor de derde keer zijn ambassadeurs gehuldigd. Streekwinkels, horecazaken, B&B’s en traiteurs werden er gelauwerd voor hun inspanningen in het promoten van Oost-Vlaamse streekproducten. Een van de zeven nieuwkomers is Maison Sucrée, de delicatessenzaak in de Cyriel Buyssestraat in Nevele.

In Maison Sucrée vind je zoete en zoute lekkernijen waaronder artisanale pralines, snoepgoed, een ruim assortiment aan wijnen en hebbedingetjes. Els De Smet en haar man Bart namen de zaak in 2015 over en sinds juli is er ook een knusse koffiehoek te vinden in de zaak. Bij Maison Sucrée kan je ook mooie geschenkmanden laten samenstellen.

“Ik probeer zoveel mogelijk streekproducten aan te bieden”, zegt Els. “Zo hebben we onder andere nougat en babelutten van Vital en het Cyriel Buyssebier uit Nevele. Achter lokale producten zit vaak een mooi verhaal en eens je begint te zoeken gaat er een nieuwe wereld open. Er zijn ook veel klanten die specifiek vragen achter lokale producten, omdat dit leuk is om als cadeau te geven. We zijn zeer tevreden met deze erkenning en we zijn van plan om ons assortiment nog uit te breiden.”

Brecht Carels, directeur EROV: “De ambassadeurs vormen een heel belangrijke katalysator in de promotie van Lekker Oost-Vlaams. Er komen heel wat vragen van consumenten. Ze willen niet alleen de producten leren kennen, ze willen ze ook proeven en kopen. En dit is perfect mogelijk bij de ambassadeurs Lekker Oost-Vlaams.” De kersverse ambassadeurs staan op de website Lekker Oost-Vlaams in een aparte rubriek vermeld. Meer info via www.maisonsucree.be.