Lokale Ouderenadviesraden vraagt meer aandacht voor senioren in beleid 28 mei 2018

02u34 1 Nevele Het platform Lokale Ouderenadviesraden Meetjesland roept de beleidsverantwoordelijken en de politieke partijen op om in hun beleid meer aandacht te hebben voor senioren.

Er wordt vooral gevraagd om senioren te blijven betrekken bij het beleid. Ook het veiligheidsgevoel en een goede toegankelijkheid staan bovenaan het verlanglijstje.





"De cijfers uit het Meetjesland liegen er niet om", zegt Rufij Baeke. "Vandaag is bijna 27 procent van de inwoners van het Meetjesland 60 jaar of ouder. Meer dan zes procent is zelfs 80 jaar en ouder. Het Meetjesland kent de sterkste toename zestigplussers. Vier van de twaalf gemeenten staan in de Oost-Vlaamse top tien van gemeenten met de meeste zestigplussers. Het gaat om Lovendegem, Sint-Laureins, Eeklo en Zomergem. In Lovendegem, Aalter en Nevele is het aantal 80-plussers tussen 2000 en 2016 dan weer meer dan verdubbeld. In alle gemeenten van regio Meetjesland ligt het aandeel 80-plussers boven het Oost-Vlaamse gemiddelde van 5,85 procent."





Actief

Het platform vraagt de winnaars van de komende gemeenteraadsverkiezingen om dus meer dan ooit rekening te houden met de senioren. "Essentieel is dat elke oudere de kans blijft krijgen om actief ouder te worden", zegt Baeke. "Elke oudere moet de mogelijkheid krijgen om ouder te worden op een manier die zijn sociaal, mentaal en lichamelijk welzijn bevordert. En daar hebben de gemeenten heel wat hefbomen voor in handen. Hefbomen die bijdragen tot een leeftijdsvriendelijke gemeente." (JSA)