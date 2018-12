Lessen afgeschaft nadat brand ontstaat in klaslokaal Wouter Spillebeen

13 december 2018

17u40 3 Nevele Door een brand in een klaslokaal konden de lessen van een paar klassen van de Sint-Gerolfschool in Merendree donderdag niet doorgaan. Rond 7.30 uur ’s morgens, voordat er leerlingen in de klas waren, zorgde een brandende kaars vermoedelijk voor de brand.

Het vuur ontstond in een klaslokaal op de eerste verdieping, waar de lagere school les krijgt. Daar zou volgens de politie een kaars niet goed gedoofd zijn, waarna die een tafel in brand had gezet. Alle leerlingen die al op de school waren, moesten naar de speelplaats en de brandweer van zone Meetjesland werd ter plaatse geroepen, maar intussen was er al sprake van een grote rookontwikkeling. “Toen de brandweermannen in het klaslokaal kwamen, was het vuur al bijna vanzelf uitgegaan”, weet politiecommissaris Marc Van Wabeke. “Er is dus niet veel brandschade, maar wel heel wat rookschade.”

Sterke rookgeur

Dat beaamt ook schooldirecteur Petra Van Vooren. “Gelukkig bleef de schade beperkt tot die ene klas, maar er is heel wat schade door de rook”, zegt ze. “De muren zijn zwart en heel wat materiaal en spullen van leerlingen zijn beschadigd. Alles dat in de kasten zat, heeft een zwart randje.”

In de kleuterschool konden de lessen die ochtend gewoon doorgaan, maar de leerlingen van de lagere school konden niet meteen terugkeren naar hun lokalen. “De brandweer had het gebouw wel vrijgegeven omdat er geen enkele kans was dat de rook schadelijke stoffen bevatte, maar er hing een te sterke geur door de rook”, gaat Van Vooren verder. “De leerlingen zijn opgevangen in de buitenschoolse opvang aanpalend aan de school. We contacteren de ouders en ze mogen hun kinderen komen ophalen, want er zijn wel activiteiten voor hen, maar geen lessen. Morgen (vrijdag, red.) gaan de lessen wel gewoon door.”

De directie zette ramen en deuren open om de rook en de geur zo snel mogelijk weg te krijgen, maar de directeur vermoedt dat het nog even zal duren voor het gebouw volledig geurvrij is.