Landegemnaren verzamelen 9.870 euro voor Lombok Anthony Statius

17 november 2018

09u23 0

De benefietavond voor Lombok heeft 9.870 euro in het laatje gebracht. Dit bedrag gaat integraal naar de mensen die er werden getroffen door de aardbevingen in augustus.

Enkele vrienden uit Landegem organiseerden op vrijdag 9 november een benefietavond voor de slachtoffer van het Indonesiche eiland Lombok. Hun makker Koen Van Tornhout, die er al meer dan 18 jaar woont, wil er het dorpje Desa Batu Layar Utara heropbouwen. Daarom organiseerden ze optredens met een drankje en een hapje in Het Verdronken Eiland in Merendree-dorp.

Wie niet naar de benefietavond kon komen, kan de slachtoffers ook steunen door te storten op het rekeningnummer BE64 4421 5168 1152 met de vermelding ’Benefiet 9/11/2018, of via een inzamelactie op Gofundme.com. Meer info via de Facebookpagina ‘Benefiet voor de slachtoffers van Lombok’.