Kunstweek duurt twee maanden 26 april 2018

Nevele trekt alle registers open oor de 'Week van de Amateurkunsten' en laat de week maar liefst twee maanden duren.





Vanaf nu tot 17 juni kan je in galerie De Wandelgangen in de bibliotheek naar werken gaan kijken van De Kunstgreep. "We laten de week in Nevele altijd graag iets langer duren", zegt schepen van Cultuur Mia Pynaert (sp.a). "Op vrijdag 27 april hebben we in jeugdcentrum Brieljant in Deinze ook de finale van Tomorrowband. En dan is het nog uitkijken naar zondag 6 mei. Dan wordt de Markt van Nevele een openluchtatelier voor alle amateurkunstenaars uit Nevele. We gaan dan een kunstenmarkt organiseren, waar je het werk van al ons Nevels talent kan bewonderen."





Om deel te nemen aan de kunstenmarkt kan je nog inschrijven op www.nevele.be/wakopdemarkt.





(JSA)