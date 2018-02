Kunstveiling voor Bednet levert 1.700 euro op SCHOOL DANKT ORGANISATIE VOOR HULP TOEN HANNAH (9) ZIEK WAS GAËTAN REGNIERS

26 februari 2018

02u40 0 Nevele Eerder dit schooljaar volgde Hannah Heath (9) enkele maanden les via Bednet, een computer die verbonden is met het klaslokaal. Met een veiling ten voordele van de organisatie zorgde haar school gisteren voor een passend bedankingscadeau. "Ik vond Bednet leuk, maar ik zit veel liever gewoon in de klas", vertelt Hannah.

Eenmaal, andermaal,... en verkocht! Directeur Philippe Soens van de gemeentelijke basisschool van Landegem ontpopte zich gisteren als een onvervalste veilingmeester. In de veilingszaal van dienst, doordeweeks de refter waar de kinderen eten, werden tientallen kunstwerken verkocht. Een deel ervan werd door de kinderen gemaakt in samenwerking met echte kunstenaars, een ander deel bestond uit giften van de kunstenaars zelf. "De opbrengst gaat naar een goed doel, Bednet", vertelt veilingmeester-directeur Philippe Soens.





De school kon zelf recent beroep doen op het initiatief, dat met computers een virtueel klaslokaal tot stand brengt bij zieke leerlingen. Hannah Heath (9) onderging in september een levensreddende niertransplantatie, en kon enkele maanden niet naar school komen. "We moesten infectiegevaar vermijden. De dokters gingen uit van vier tot zes maanden verplicht thuisblijven, maar uiteindelijk kon ze al na twee maanden terug naar school", vertellen haar ouders.





"Bednet is eigenlijk een computer waarop je thuis de klas kan zien", legt Hannah heel bedreven uit. "Via die computer kon ik de meeste lessen volgen. De kinderen konden mij ook zien op het computerscherm in de klas. Als ik mijn vinder wilde opsteken om te antwoorden, kon de juf dat natuurlijk moeilijk zien. Gelukkig was er een knop waar ik kon op drukken om een lamp in de klas te laten flikkeren."





Hannah herstelde gelukkig veel sneller dan verwacht, en zit nu opnieuw bij haar vriendjes in de klas. "Ik vond Bednet leuk, maar ik zit veel liever gewoon in de klas", vertelt ze.





Geld voor computers

"We verzamelen vandaag geld zodat Bednet voldoende computers kan kopen en andere kinderen kan helpen." En het moet gezegd, de bezoekers van de veiling toonden zich van hun meest gulle kant. Er werd flink geboden en alle kunstwerken vonden een nieuwe eigenaar. "Het materiaal voor de kunstwerken die de kinderen gemaakt hebben, is gesponsord door het oudercomité. Op die manier kunnen we het opgehaalde bedrag integraal aan Bednet bezorgen", zegt directeur Philippe Soens. "We moeten het nog eens exact natellen, maar er is meer dan 1.700 euro opgehaald. Een bedrag dat onze verwachtingen overtreft."





Bednet helpt op dit moment een vijfhonderdtal kinderen per jaar, maar de vzw wil dit cijfer tegen 2020 graag verdubbelen.