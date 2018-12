Kunstgrasveld LS Merendree ingehuldigd Anthony Statius

23 december 2018

Het gemeentebestuur van Nevele heeft op zondag 23 december het kunstgrasveld van voetbalclub LS Merendree officieel ingehuldigd.

De gemeenteraad van Nevele keurde op 26 juni 2018 een investeringssubsidie van 415.000 euro aan LS Merendree goed om een kunstgrasveld met rubberkorrels aan te leggen. De opdracht werd gegund aan de firma De Ceuster. Ondertussen werd het veld aangelegd aan de terreinen in de Hansbekestraat en op zondag 23 december werd het plein officieel ingehuldigd.

“Het startschot werd eigenlijk al gegeven in 2013", zegt sportschepen Ann Lambrecht (CD&V). “Toen werd beslist om te investeren in de sportinfrastructuur van FC Poesele en LS Merendree. In 2015 was FC Poesele de eerste voetbalclub in Nevele die over een kunstgrasveld beschikte. Een jaar later werd een nieuwe sportaccommodatie voor LS Merendree en tennisclub eleveN gebouwd, maar de nood aan een nieuw voetbalplein was hoog. Bij slecht weer was het veld in Merendree een modderzee. Uiteindelijk heeft de gemeente beslist om ook te investeren in een kunstgrasveld, het tweede in gans Nevele. Een zware investering, maar een die zal lonen op lange termijn.”

Voorzitter Yves Van Kerrebroeck was een gelukkig man: “Ik ben fier op onze nieuwe kantine, kleedkamers en nu ook op ons nieuw speelveld. We zijn het gemeentebestuur, en in het bijzonder burgemeester Johan Cornelis (CD&V), zeer dankbaar voor deze realisatie.”