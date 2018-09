Kleuters Sint-Gerolf Basisschool zitten in klooster Ook vernieuwde speelplaats en refter Anthony Statius

03 september 2018

17u05 1 Nevele Na een jaar verbouwen starten de leerkrachten en leerlingen van de Sint-Gerolf Basisschool in Merendreedorp het nieuwe schooljaar in een klooster. In het gebouw zitten vier moderne kleuterklassen en ook de speelplaats werd volledig opgeknapt. “We zaten te krap, nu hebben we meer ruimte en comfort”, zegt directeur Petra Van Vooren.

De Sint-Gerolf Basisschool in Merendree ruik naar nieuw. De vier nieuwe kleuterklassen in het kloostergebouw werden maandag voor het eerst in gebruik genomen en de kindjes konden zich uitleven op de nieuwe speeltoestellen op de vernieuwde speelplaats.

“Tien jaar geleden heeft onze school het kloostergebouw, dat vlak naast het schoolgebouw ligt, gekocht met de bedoeling om dit te kunnen verbouwen”, vertelt directeur Petra Van Vooren. “Het duurde even vooraleer het subsidiedossier rondkwam, maar in augustus 2017 zijn we dan eindelijk kunnen starten. Nu, precies een jaar later, zijn de verbouwingswerken op enkele kleine werken na afgerond.”

Rustige speelplaats

“De school beschikt nu over vier compleet vernieuwde kleuterklassen, een leraarskamer, een vergaderlokaal, een nieuw secretariaat en een nieuw directiebureau. Al deze nieuwe lokalen bevinden zich in het oude klooster naast ons schoolgebouw. Tegelijk werd de voorbije zomer de speelplaats grotendeels heraangelegd met vier kleurrijke speeltoestellen voor alle leeftijden en een groot sportveld in kunstgras. Voor kinderen die tijdens de pauzes liever niet in de drukte zitten, is er ook een rustige speelplaats met kleurrijke banken en een nieuwe zandbak. De leerlingen mogen nu ook kiezen op welke van de twee speelplaatsen ze vertoeven. Later komen er ook nog kippen en fruitbomen bij.”

“Als derde project werd de refter verdubbeld qua oppervlakte en deze oogt nu ook fris en kindvriendelijk. Kortom: de basisschool van Merendree biedt nu veel ruimte aan alle leerlingen. Onze school telt ondertussen 192 leerlingen, verspreid over tien klassen. Het is niet de bedoeling om dit aantal fors uit te breiden. We zaten tot vorig jaar veel te krap en nu hebben we eindelijk alle ruimte en comfort die we nodig hebben. Ik ben blij dat we de deadline van het nieuwe schooljaar gehaald hebben. Het waren ingrijpende werken, maar alles is zeer vlot gegaan. De omvorming van het kloostergebouw werd voor 70% gesubsidieerd door de Vlaamse Overheid en de totale kosten bedragen 750.000 euro. De nieuwe refter (15.000 euro) en de speelplaats (70.000 euro) werden volledig met eigen middelen betaald.”

