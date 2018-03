Kleinzoon (40) runt buurtwinkel in Veldstraat DERDE GENERATIE VAN DE WOESTYNE IN VERNIEUWDE SPAR ANTHONY STATIUS

15 maart 2018

02u40 0 Nevele Buurtwinkels op sterven na dood? Niet in Merendree, daar werd de Spar in De Veldstraat vernieuwd en uitgebreid met 130 vierkante meter. Zaakvoerder Kris Van de Woestyne (40) is de derde generatie die al 60 jaar de buurtwinkel er openhoudt.

De familie Van de Woestyne begint vandaag met haar buurtwinkel aan een nieuw hoofdstuk. In 1953 startte wijlen Emiel Van de Woestyne met 'Zelfbediening Van de Woestyne' in het voormalige café 'Het Vliegend Paard' en sinds gisteren is kleinzoon Kris (40) voortaan de trotse zaakvoerder.





"Als jongen van zes jaar liep ik al in de winkel rond en ik later heb hier altijd samen met mijn vader Maurice, die de winkel in 1981 overnam, gewerkt"", zegt Kris. "In die tijd gingen we nog met de camionette op ronde om onze producten op te halen, maar dat is voorbij. De winkel werd 15 jaar geleden overgenomen door Spar en nu wordt alles geleverd. Maar de Vande Woestynes blijven het gezicht. Vijf jaar geleden nam ik de zaak van mijn ouders over. Mijn ouders zijn nu 65 en 71 jaar. Het is de bedoeling dat ze genieten van hun pensioen, maar ze springen graag bij. Onze klanten zullen hen nog af en toe in de winkel zien. Drie jaar geleden is ook mijn partner Kay in de zaak gestapt en dankzij haar kan ik mijn droom, het verderzetten van deze familiezaak, waarmaken. Alleen zo'n grote winkel uitbaten gaat niet."





Sociale tewerkstelling

"We hebben zes vaste medewerkers en twee jobstudenten", zegt Kay. "Daarnaast komt Maarten, een jongeman met een beperking, ons elke donderdag helpen. Hij vult mee de rekken en we merken dat hij dat ook graag doet. Zo dragen wij een beetje bij aan de sociale tewerkstelling. Mijn droom was om met kinderen met een beperking te kunnen werken."





130 vierkante meter extra

Op 17 februari sloot Spar Merendree tijdelijk de deuren en de winkel werd in een kleine maand tijd door Retail Partners Colruyt Group - de licentiehouder van Spar in België - volledig gestript en vernieuwd. De winkel werd ingericht volgens de stijl van de nieuwe generatie Spar-buurtsupermarkten. "We hebben nu een winkeloppervlakte van 500 vierkante meter, dat is 130 vierkante meter extra", zegt Kris. "Door de nieuwe inrichting met hoge en lage rekken krijgen de klanten een beter overzicht van de winkel. De versafdelingen werden uitgebreid en we hebben een volledig nieuw ingerichte keuken, waarin we meer gerechten zullen klaarmaken voor de traiteurafdeling en er is ook een ruimer aanbod aan groenten en fruit, veggie en verse vis."





Spar Merendree is iedere dag open van 8 tot 18.30 uur. Op zondag is de winkel van 8 tot 12 uur open en op maandag van 12 tot 18.30 uur.