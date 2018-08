Kleindochter eert oud-strijder BEVRIJDING EN SLACHTOFFERS NA HONDERD JAAR HERDACHT ANTHONY STATIUS

20 augustus 2018

02u29 0 Nevele Het bevrijdingsoffensief van Landegem werd gisteren herdacht met een monument aan de brug over het Schipdonkkanaal. Inge De Bruyne, kleindochter van onderluitenant Valère De Boodt, kreeg de eer het paneel te onthullen.

Het Gemeentelijk Comité Groote Oorlog 2014-2018 van Nevele heeft gisteren het herdenkingspaneel voor de gesneuvelden van oktober-november 1918 aan het publiek laten zien. Onder massale belangstelling - in allerijl liet men tientallen extra stoelen aanrukken - werd het monument in de Brouwerijstraat, vlak aan de brug over het Schipdonkkanaal, onthuld door Inge De Bruyne, de kleindochter van onderluitenant Valère De Boodt die in Landegem de aanval op de Duitsers leidde.





Inge schreef in 2007 het boek 'We zullen ze krijgen! Brancardiers aan het IJzerfront 1914-1918' op basis van haar grootvaders memoires. "Valère was onderwijzer toen de oorlog uitbrak", zegt Inge. "Hij kreeg een opleiding als brancardier. Nadat zijn luitenant was gesneuveld, nam hij het bevel over en moest hij de aanval in Landegem leiden. Zijn aanvalsplan, dat hij nooit heeft kunnen uitvoeren omdat de operatie door hevig Duits mitrailleurvuur werd afgeblazen, bewaarde hij in zijn broekzak. Het ontwerp van het monument is erop gebaseerd."





Het monument zit vol symboliek. Zo verwijst de stalen plaat naar wapens en munitie en de ronde opening gericht op de kerktoren van Landegem, symboliseert het vizier van het kanon. Het onregelmatig metselwerk verwijst naar het puin van de huizen. In de lege munitiekist staan de namen van de 210 militairen die sneuvelden tijdens het offensief. Vooraan onder het monument bevindt zich een schuif en daarop staan een foto van Valère, de tekst die hij noteerde als geheugensteuntje en een korte biografie.





"Mijn grootvader heeft de oorlog nooit kunnen loslaten", zegt Inge. "Bij de open haard vertelde hij vaak verhalen, waaronder dat van de Duitse krijgsgevangene en zijn sokken. De soldaat moest al zijn bezittingen afgeven, maar hij had ook gloednieuwe sokken bij, die zijn vrouw voor hem had gebreid. Valère heeft ze hem laten houden. Zo wou hij meegeven dat er een beetje menselijkheid bestond. Toen ik achttien was heeft hij zijn memoires neergeschreven en dat was de basis voor mijn boek. Hij is in 1982 op 87-jarige leeftijd overleden." Naast Inge waren er nog heel wat nabestaanden van Valère aanwezig. "Het doet ons veel dat de inzet van mijn vader honderd jaar na de oorlog niet vergeten is", zegt dochter Lucienne De Boodt.