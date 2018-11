Klavertje 4 duikt hele week tussen de boeken Anthony Statius

16u50 0 Nevele De leerlingen van Leefschool Klavertje 4 in Nevele zitten deze week nog meer dan anders met hun neus tussen de boeken. Ilka Van Hoogenbempt won de zilveren medaille in de verkiezing Boekenjuf 2018 en ze organiseert nog tot en met vrijdag een boekenprikkelweek met onder andere een kinderboekenbeurs en verhalentuin. “Onze leerlingen lezen iedere dag minstens 35 minuten”, zegt Ilka.

Ilka Van Hoogenbempt is zorgcoördinator op de Leefschool Klavertje 4 in Nevele en ze werd door directrice Kristien Vandendriessche genomineerd als Boekenjuf 2018. Ilka behaalde de tweede plaats van alle laureaten in Vlaanderen en om deze titel kracht bij te zetten organiseert ze samen met de school een boekenprikkelweek.

“Enkele jaren geleden zijn we ingestapt in het Nederlandse LIST-project”, vertelt Ilka. “LIST staat voor Lezen Is Top en het doel is om de leerlingen efficiënter te doen lezen. Bij ons op school lezen alle leerlingen iedere dag op een vast moment 35 minuten in de klas. We plannen dit na de speeltijd van 10.30 uur en dan is de hele school muisstil. We hebben ook onze eigen schoolbibliotheek en ieder boek heeft een unieke QR-code zodat we zien wie op welk moment welk boek aan het lezen is.”

“Deze week doen we nog extra inspanningen om het leesplezier bij onze leerlingen te bevorderen. Zo is er een kinderboekenbeurs in de refter met heel wat hippe boeken van Letters&Co uit Deinze en op woensdag komen er de bekende schrijvers en illustratoren Pieter Gaudesaboos, Kristien Dieltens en Suzan ’t Hooft op bezoek. Op enkele inspiratieplekken hangen illustraties op en op basis van die tekeningen mogen onze leerlingen ook zelf aan de slag. Verder is er een verhalentuin, er zijn kijkdozen en op donderdag maken we met iedereen een leesslinger door de gebouwen van onze school.”