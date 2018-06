Kinderopvang Kwibus ontruimd voor dakbrand 09 juni 2018

Isolatie in het dak van kinderopvang Kwibus in Merendreedorp is gisterochtend rond 8 uur beginnen branden toen een elektrische installatie oververhit raakte. De kinderen die er al waren, vonden onderdak in de aangrenzende Sint-Gerolfschool. Het personeel van de kinderopvang merkte de brand op toen er rook van onder de dakpannen kwam. Op dat moment evacueerden ze snel alle kinderen en verwittigden de brandweer en de gemeentediensten. Nog voor de pompiers ter plaatse kwamen, hadden de medewerkers van de gemeente het vuur grotendeels onder controle gekregen met een poederblusser. "De brandschade is gelukkig beperkt gebleven, maar in de opvang hing redelijk wat rook", klonk het bij de brandweer. "Zeker voor jonge kinderen zou het niet gezond zijn om er te blijven."





Terwijl de kinderopvang verluchtte en het personeel wachtte op een laatste controle, kregen de kinderen onderdak in de Sint-Gerolfschool. (WSG)