Jozef Boone krijgt trofee voor Sportverdienste 23 maart 2018

Het gemeentebestuur van Nevele huldigde zijn sportlaureaten. In 2017 verrichten 37 individuele sporters en drie ploegen bijzondere sportprestaties en sportschepen Ann Lambrecht deelde een trofee uit in vijf categorieën. De Elektrische Rolstoelhockeyclub The Joysticks kreeg de eerste Publieksprijs. De trofee voor Sportverdienste ging naar Jozef Boone, die al 45 jaar trouw medewerker is bij VVE Hansbeke. Lidewij De Jonge ontving de trofee voor Sportbelofte en de trofee voor Sportvrouw 2017 ging naar het trio Fran de Blauwen, Fran Van Keirsbulck en Ulrike Coppernolle. De Sportman 2017 werd triatleet Hannes Bonami. Dit jaar werd ook voor de eerste keer de Publieksprijs toegekend. Er werden meer dan 900 stemmen uitgebracht en uiteindelijk ging de prijs naar de Elektrische Rolstoelhockeyclub The Joysticks.





(ASD)