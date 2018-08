Jonge kunstenaar brengt takken tot leven 28 augustus 2018

02u25 0

Hansbekenaar Leander Viaene organiseert vandaag zijn allereerste openluchtexpositie. Met zijn project Logbies brengt de jonge kunstenaar dode takken tot leven en geeft ze een plaats in een bijzondere tentoonstelling voor jong en oud. Leander is ook fotograaf en zijn foto's zijn te bewonderen in zelfgemaakte kaders, evenenees gemaakt van hout. Het evenement vindt plaats aan de Gerolfsweg in Merendree, op wandelafstand van het dorp en iedereen is welkom. De kunstwerken van Leander zijn nog vandaag te zien tussen 14 en 21 uur. Geïnteresseerden kunnen al een kijkje nemen op https://www.instagram.com/logbies/. (ASD)