Jaar voor fusie: nog 11 miljoen aan investeringen GAËTAN REGNIERS

02u28 0 Gaëtan Regniers De site van de gemeentezaal en de voormalige school in Hansbeke. Nevele Ondanks de fusie met Deinze investeert Nevele volgend jaar nog eens 11 miljoen euro. Blikvangers zijn een nieuwbouw voor de gemeenteschool van Landegem en de renovatie van de oude jongensschool in Hansbeke tot gemeenschapszaal.

In 2018 investeert het gemeentebestuur meer dan ooit tevoren. Wie gedacht had dat Nevele op de rem zou gaan staan in afwachting van de grotere financiële slagkracht van de fusiegemeente, komt duidelijk bedrogen uit. "In 2018 zijn voor bijna 11 miljoen aan investeringen ingeschreven", meldt schepen van Financiën Freddy Bertin (ex-N-VA). "Een groot deel van de investeringen zijn voorzien in nieuwe wegenisprojecten en het onderhoud van de bestaande wegen (3,7 miljoen euro). Daarnaast leggen we ook nog 2,8 miljoen euro reserves aan voor toekomstige investeringen in het rioleringsnetwerk."





Over naar de meest opvallende investeringen dan. De benedenzaal, de sportvloer en het sanitair van de sportzaal in Landegem worden aangepakt. De hele operatie kost 430.000 euro. Doet het een belletje rinkelen? Inderdaad, de sportzaal stond vorig jaar ook al op het lijstje met belangrijke investeringen, maar het is niet ongebruikelijk dat investeringen worden aangekondigd en nadien gewoon doorschuiven naar een volgend kalenderjaar.





Volledig nieuw is wel de nieuwbouw voor de gemeenteschool, waarbij het bestaande schoolgebouw meteen ook deels gerenoveerd zal worden. Kostprijs: 550.000 euro. Daarnaast is er de sinds jaren beloofde aanpassing van de kerkomgeving en een plan voor de verdere dorpskernvernieuwing.





In Merendree wordt dan weer 175.000 euro uigetrokken voor de verdere uitbouw van de buitenschoolse kinderopvang.





Gaëtan Regniers De gemeenteschool in Landegem.

Beschermd dorpsgezicht

In Hansbeke wil men (andermaal) werk maken van het cultuurhuis en de renovatie van de voormalige jongensschool tot gemeentezaal. "De huidige gemeentezaal is oud en versleten en energetisch een ramp", zegt schepen van Cultuur Mia Pynaert (sp.a). "Wat we precies gaan doen, weten we nog niet. De site maakt deel uit van het beschermd dorpsgezicht en het hangt ervan af wat er mogelijk is. De tuin van de school zou bijvoorbeeld een gemeenschapstuin kunnen worden. Voor beide projecten -het Cultuurhuis en de school- hebben we 350.000 en 450.000 euro uitgetrokken."





In Poesele zal de kerk omgebouwd worden voor de herbestemming als tentoonstellingsruimte, daarvoor is onder andere sanitair nodig.





Na al deze investeringen blijft Nevele financieel gezond, zo benadrukt schepen Bertin. "Wanneer we alle voorziene investeringen -22 miljoen euro- uit het meerjarenplan zullen uitgevoerd hebben, dan houden we nog ruim 9 miljoen euro over." Dat zullen ze in Deinze graag horen.