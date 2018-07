Jaagpad twee maanden dicht 27 juli 2018

02u36 0

Het jaagdpad langs het Afleidingskanaal van de Leie in Landegem wordt deze zomer hersteld. "Het pad zal twee maanden volledig afgesloten worden voor fietsers en voetgangers."





Waterwegbeheerder De Vlaamse Waterweg nv begint op maandag 6 augustus met herstellingswerken aan het jaagpad langs het Afleidingskanaal van de Leie in Nevele tussen de Landegembrug en de brug van de E40.





"Het jaagpad in Nevele is dringend aan herstelling toe", zegt Claudia Van Vooren van De Vlaamse Waterweg. "Er zijn heel wat scheuren in het asfalt en hier en daar duwen boomwortels het wegdek omhoog. De herstellingswerken zullen tot eind september duren en het pad wordt volledig afgesloten. Voor fietsers en voetgangers is er een plaatselijke omleiding. Waarom nu? Het jaagpad wordt vooral gebruikt door schoolgaande jeugd en voor woon-werkverkeer, dus tijdens de zomermaanden blijft de hinder beperkt. Recreanten hebben er minder moeite mee om rond te rijden." (ASD)