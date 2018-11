Inwoners Landegem zoeken zelf naar oplossingen voor verkeersveiliger dorp Anthony Statius

08 november 2018

13u21 1 Nevele De inwoners uit Landegem blijven ijveren voor een verkeersveiliger dorp. Het actiecomité ‘Voor een leefbare en veilige omgeving tussen de dorpskernen Landegem-Merendree’ organiseerde zelf een brainstormmoment in De Klaproos en trekt met een lijst problemen én oplossingen naar het toekomstige stadsbestuur van fusiestad Deinze.

Enkele maanden geleden richtten enkele bewoners van de Stationsstraat een actiecomité op om de verkeersproblemen op het traject Stationsstraat, Landegemdorp, Vosselarestraat en Veldestraat aan te pakken. In juni organiseerden zij een eerste ludieke actie, waarbij de miljoenste automobilist die dit jaar door hun straat passeerde, in de bloemetjes werd gezet. Deze week organiseerden initiatiefnemers Ignace Van Dingenen en Maaike Van Severen een tweede actie in de vorm van een brainstormsessie en daar kwam een twintigtal inwoners op af.

“De problemen zijn ondertussen gekend”, zegt Maaike Van Severen. “Maar we we willen ook oplossing aanreiken en daarom komen we graag samen. Uit de brainstormsessie hebben we een aantal overkoepelende oplossingen kunnen distilleren. Zo willen we het zwaar verkeer weren door vrachtwagens om te leiden via de Vaart of langs SABA, door slimme camera’s te plaatsen om tonnagebeperking af te dwingen en door asverschuivingen te voorzien. Fietsers en voetgangers willen we stimuleren door fietspaden af te scheiden en opnieuw aan te leggen in asfalt of ander materiaal, door fietspaden door te trekken door de hele straat, zeker naar verbindingsplaatsen, door te zorgen voor veilige, goed verlichte oversteekplaatsen en dit zeker aan winkels en ontmoetingsplaatsen, door ze aan te sluiten op fietsstraten, veilige fietsroutes of bestaande fietsostrades en door te zorgen voor duidelijke signalisatie. De snelheid in onze straten willen we afremmen door de zone 30 uit te breiden in de hele straat, door asverschuivingen in te richten, door de beperkte snelheid af te dwingen met meer flitscontroles of slimme camera’s en door te zorgen voor duidelijke signalisatie op de weg, dit met borden of met kleuren. Tenslotte willen we onze straten mooier maken door meer groen te voorzien. Enkele voorbeelden zijn een groenstrook als afscheiding voor fietspaden of het gebruik van bomen als asverschuiving.”

“Onze actie stopt niet bij deze brainstormsessie”, zegt Ignace Van Dingenen. “Het is de bedoeling dat er iets gebeurt, zowel op korte als op lange termijn. We trekken met onze vragen naar het nieuwe stadsbestuur en we zijn bereid om samen in overleg te zoeken naar oplossingen. Ondertussen hebben we een erkenning als feitelijke vereniging aangevraagd en zijn er ook vertegenwoordigers per straat aangeduid om de drempel zo laag mogelijk te houden. De aanspreekpunten zijn Sofie voor de Veldestraat, Ignace en Bart voor de Stationsstraat en Maarten voor het stuk dorp/Vosselarestraat. Op het mailadres actiecomiteleefbaredorpskern@gmail.com kan iedereen ons bereiken voor alle vragen of suggesties”, besluit Ignace.