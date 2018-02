Inwoners kunnen dorp mee vorm geven 26 februari 2018

02u40 0 Nevele Iedereen die dit wil, kan vanaf 22 maart de toekomst van Landegem mee helpen vormgeven. Veneco werkt een masterplan uit om de toekomst op lange termijn uit te tekenen. "De inbreng van inwoners, handelaars en gebruikers is cruciaal", vindt het gemeentebestuur.

"De toekomst van Landegem overkomt ons niet, we maken ze samen", redeneert het gemeentebestuur van Nevele, dat een bevragingsronde start. "Landegem is net als andere dorpen in volle transformatie. Om de ruimtelijke kwaliteit maximaal te behouden en dit proces zo goed mogelijk in de juiste richting te sturen, wordt een masterplan opgemaakt. De intercommunale Veneco is gevraagd om samen met bewoners en bestuurders een langetermijnvisie op de ruimtelijke ontwikkeling van de dorpskern uit te denken. De inbreng van inwoners, handelaars en gebruikers is cruciaal om de ontwerpers een zicht te geven op het gebruik, de bezorgdheden en de waardevolle elementen van het dorp." De participatieronde start op woensdag 22 maart om 19.30 uur in zaal De Klaproos. "Daar stellen de stedenbouwkundigen een eerste analyse van de dorpskern voor en wordt er gepolst naar de dromen, bezorgdheden en toekomstperspectieven van de inwoners. Wie wil, kan zich daar inschrijven om later te participeren aan de werktafels waar er meer concreet zal gewerkt worden aan het masterplan." In een later fase volgt er een infomarkt waar met voorstellen teruggekoppeld zal worden naar de bewoners. (GRG)