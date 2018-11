Interprovinciale judo-ontmoeting na 15 jaar terug in Nevele Anthony Statius

12 november 2018

15u11 0 Nevele Judoclub Nevele mocht op zondag 11 november na 15 jaar nog eens de interprovinciale U13 judo-ontmoeting voor de Vlaamse Judofederatie organiseren. Er kwamen 200 judoka’s en 500 bezoekers naar de nieuwe sporthal De Oostbroek in Nevele.

Judoclub Nevele nam in 1988 het initiatief voor de organisatie van het toernooi in de sporthal van Landegem. Tot in 1998 was Landegem de thuishaven voor dit gebeuren en toen werd door de Vlaamse Judofederatie besloten om het evenement jaarlijks in een andere provincie te organiseren. In 2003 kwam het tornooi een laatste keer naar Landegem.

“Voor de edities in 2008 en 2013 hebben we als club de organisatie moeten afwijzen omdat de sporthal niet meer aan de verwachtingen voldeed”, zegt Kristof Van de Putte, voorzitter van het Provinciaal Judocomité Oost- Vlaanderen (VJF) en hoofdtrainer van JC Nevele. “Dankzij de nieuwe sporthal nu kunnen we als club dergelijke organisaties opnieuw opnemen en konden we na 15 jaar dit evenement terug laten thuiskomen.”

“Meer dan vijftig enthousiaste vrijwilligers van de club zorgden voor een vlotte organisatie. Naast de 200 judoka’s mochten we meer dan 500 bezoekers verwelkomen in de sporthal. Antwerpen kon goud binnenhalen en Oost-Vlaanderen behaalde een verdienstelijke tweede plaats. Met Kaat Geerst en Line Martens was onze club ook vertegenwoordigd in de Oost-Vlaamse ploeg.”